Суксунский производитель СИЗов планирует выпускать больше товаров для спорта и хобби

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (СОМЗ) прогнозирует в 2026 году сокращение закупок средств индивидуальной защиты. Об этом компания сообщила в опубликованному годовом отчете. По оценке СОМЗ, снижение может составить в базовом (консервативном) сценарии 12%, негативном (вероятном) — 18%. Оценка была сделана на основе опроса 20 крупнейших корпоративных клиентов завода. По данным аналитиков СОМЗ, основные драйверы (нефтяники, металлурги) закупок СИЗов переходят в режим экономии.