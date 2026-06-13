«Раны затягиваются за день-два». Назвали озеро в Беларуси, вода которого считается целебной

А недалеко от Дзержинска находится лесное озеро Бездонное с очень темной водой. Если опустить руку по локоть в эту черную воду, то ладони уже не будет видно. При этом вода в озере хорошо заживляет раны, что ученые объясняют высоким содержанием железа и других микроэлементов. Говорят, благодаря воде из озера раны затягиваются буквально за день-два. А вот мистика озера в том, что оно будто бы возникло на месте ушедшей под землю церкви, не имеет дна и охраняется водными духами.