Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в конце августа

Впервые в истории кубка участие в соревнованиях примут восемь команд: московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», нижегородское «Торпедо», минское «Динамо», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и китайский клуб «Шанхай Дрэгонс». Команды будут разделены на две группы. Решающие матчи за пятое и третье место, а также финал пройдут 30 августа. Вход на мероприятия будет осуществляться по билетам.