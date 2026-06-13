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Кубок мэра Москвы по хоккею состоится в конце августа

Впервые в соревнованиях примут участие 8 команд, в том числе из других стран.

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице в 19-й раз в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Турнир состоится с 27 по 30 августа во Дворце спорта «Мегаспорт», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Впервые в истории кубка участие в соревнованиях примут восемь команд: московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», нижегородское «Торпедо», минское «Динамо», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и китайский клуб «Шанхай Дрэгонс». Команды будут разделены на две группы. Решающие матчи за пятое и третье место, а также финал пройдут 30 августа. Вход на мероприятия будет осуществляться по билетам.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.