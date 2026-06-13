Обманутая ростовчанка по указанию мошенников забирала деньги у пенсионеров

— Все началось со звонка фейкового сотрудника военкомата, который выманил у ростовчанки номер СНИЛС. Затем жертву напугали взломом личного кабинета и убедили снять все сбережения. В итоге она передала курьерам 9 350 000 рублей, — уточнили в ведомстве.