В Свердловской области определен лучший региональный зоотехник-селекционер

Лучшего зоотехника-селекционера крупного рогатого скота определили в Свердловской области по итогам регионального конкурса профмастерства «Славим человека труда!», сообщили в департаменте информационной политики субъекта РФ. Проведение таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Конкурс состоялся в Екатеринбурге. В нем приняли участие 16 специалистов со всего региона. Состязание состояло из трех этапов. Участники выполняли как теоретические, так и практические задания. Например, они прошли тестирование, показали навыки работы в автоматизированной системе учета.
Лучшим региональным зоотехником-селекционером крупного рогатого скота в итоге стала сотрудница совхоза «Сухоложский» Ольга Копцева. Второе место заняла работник сельхозкооператива «Пламя», расположенного в Алапаевском муниципальном образовании, Анна Мельникова, третье — Галина Павлова, трудоустроенная на предприятии «Калининский» в Пышминском округе.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.