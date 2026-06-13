В Упоровском округе Тюменской области провели экомероприятия для детей

Познавательно‑игровые программы, посвященные Дню эколога, состоялись 5 июня в учреждениях культуры Упоровского округа Тюменской области. Мероприятия провели при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Для юных участников подготовили викторины о животных и растениях, экологические загадки и творческие задания. Дети также повторили правила безопасности на водных объектах.
Особое внимание на мероприятии уделили тому, как каждый может внести вклад в сохранение окружающей среды. Участники встреч обсудили, почему важно беречь леса, поддерживать чистоту водоемов и защищать редкие виды животных.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.