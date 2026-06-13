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RT представил документальный цикл «Северская сага» ко Дню России

Цикл посвящён освобождению Северска и событиям в городе после перехода под контроль российских войск.

В День России RT представил цикл документальных фильмов «Северская сага», посвящённый освобождению Северска и событиям в городе после перехода под контроль российских войск. Первая глава проекта уже доступна на площадках RT.

В основу цикла легли фронтовые дневники военного корреспондента Клима Поплавского. Он вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провёл в Северске около двух месяцев и стал одним из первых журналистов, кто смог попасть в город после его освобождения в конце 2025 года.

В фильмах показано, как российские бойцы закреплялись в Северске, отражали атаки беспилотников и помогали искать оставшихся мирных жителей, чтобы эвакуировать их из зоны боевых действий. Авторы проекта также рассказывают о стратегическом значении города, который называют одной из ключевых точек на пути к Славянску и Краматорску.

По данным RT, в фильме будут собраны истории местных жителей и российских военнослужащих, а также показано, что происходит в городе сегодня и почему он имеет важное значение для дальнейшего продвижения.

(16+).

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