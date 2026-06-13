Разыскиваемого в России математика Вербицкого задержали в Ереване

~В 2015 году Вербицкий эмигрировал из России~, опасаясь уголовного преследования. По его собственным словам, он считал, что его могут «утянуть следующим» после того, как в 2014 году он выступал свидетелем по делу публициста Бориса Стомахина, трижды осужденного за возбуждение религиозной ненависти, призывы к экстремизму и оправдание терроризма. В 2023 году ученый сообщил, что живет в Рио-де-Жанейро и работает в Национальном институте математики.