Иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в российских аэропортах

Иностранные авиаперевозчики увеличили объёмы заправки в российских аэропортах из‑за роста стоимости топлива на международном рынке. Об этом сообщили ТАСС в Росавиации в субботу, 13 июня.
В ведомстве отметили, что таким образом компании пытаются сократить расходы на выполнение рейсов. «Наш приоритет — обеспечение топливом в первую очередь отечественных эксплуатантов, особенно в высокий летний сезон», — подчеркнули в Росавиации.
Там также сообщили, что при посадках на запасных аэродромах иностранные перевозчики стали дозаправляться в объёмах, превышающих необходимые для выполнения рейса. Это влияет на распределение поставок и логистику энергоресурсов в отдельных аэропортах.
При этом, по данным ведомства, российские аэропорты полностью обеспечены топливом под заявленную программу перевозок. Минтранс, Росавиация и руководство воздушных гаваней продолжают контролировать ситуацию.
Ранее в ряде российских аэропортов — включая Махачкалу, Минеральные Воды и Нижний Новгород — ввели лимиты на заправку иностранных самолётов. Эксперты объясняли это тем, что после военной операции США и Израиля против Ирана в ряде стран стоимость авиационного керосина выросла почти вдвое. В начале июня в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Он действует до 30 ноября.
Подписание меморандума об урегулировании конфликта между Ираном и США не состоится 14 июня.