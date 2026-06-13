Иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в российских аэропортах

Ранее в ряде российских аэропортов — включая Махачкалу, Минеральные Воды и Нижний Новгород — ввели лимиты на заправку иностранных самолётов. Эксперты объясняли это тем, что после военной операции США и Израиля против Ирана в ряде стран стоимость авиационного керосина выросла почти вдвое. В начале июня в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Он действует до 30 ноября.