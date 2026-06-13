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Иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в российских аэропортах

Таким образом они пытаются сократить расходы на выполнение рейсов.

Источник: Клопс.ru

Иностранные авиаперевозчики увеличили объёмы заправки в российских аэропортах из‑за роста стоимости топлива на международном рынке. Об этом сообщили ТАСС в Росавиации в субботу, 13 июня.

В ведомстве отметили, что таким образом компании пытаются сократить расходы на выполнение рейсов. «Наш приоритет — обеспечение топливом в первую очередь отечественных эксплуатантов, особенно в высокий летний сезон», — подчеркнули в Росавиации.

Там также сообщили, что при посадках на запасных аэродромах иностранные перевозчики стали дозаправляться в объёмах, превышающих необходимые для выполнения рейса. Это влияет на распределение поставок и логистику энергоресурсов в отдельных аэропортах.

При этом, по данным ведомства, российские аэропорты полностью обеспечены топливом под заявленную программу перевозок. Минтранс, Росавиация и руководство воздушных гаваней продолжают контролировать ситуацию.

Ранее в ряде российских аэропортов — включая Махачкалу, Минеральные Воды и Нижний Новгород — ввели лимиты на заправку иностранных самолётов. Эксперты объясняли это тем, что после военной операции США и Израиля против Ирана в ряде стран стоимость авиационного керосина выросла почти вдвое. В начале июня в России ввели временный запрет на экспорт авиакеросина. Он действует до 30 ноября.

Подписание меморандума об урегулировании конфликта между Ираном и США не состоится 14 июня.

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