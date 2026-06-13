В Туле прошел фестиваль «Россия — семья семей»

Фестиваль «Россия — семья семей» состоялся в Туле 12 июня при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Праздничные площадки развернулись на Казанской набережной и площади Ленина. Для гостей проводили мастер-классы от национально-культурных объединений и регионального отделения Движения первых. Также организовали уроки по приготовлению традиционных блюд народов России.
На дефиле «Наряды народов России» продемонстрировали более 50 традиционных мужских и женских костюмов, в том числе традиционные одежды коренных малочисленных народов. Мастера народных художественных промыслов и ремесел представили на фестивале славянские украшения и кукол, тульские гастросувениры, филимоновскую и тульскую городскую игрушку, изделия из керамики, войлока, лоскутного шитья и лозы, косметику.
На стенде филиала выставки «Россия» посетителям представили гастрономические продукты и товары предприятий малого бизнеса, разработанные под ключевой посыл развития региона — «Территория семейного счастья». На ярмарке свою продукцию представили участники проекта «Сделано в Тульской области». Также состоялся праздничный концерт, в программе которого было более 50 национальных творческих номеров.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.