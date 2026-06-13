На Дону отремонтируют дороги к главным туристическим объектам

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области приступили к масштабному ремонту трасс, ведущих к ключевым туристическим достопримечательностям региона.
Как сообщил губернатор в социальных сетях, работы уже успешно стартовали. По поручению главы региона профильное министерство занимается обновлением подъездных путей к важным туристическим объектам. На текущий момент полностью завершены работы на двух участках.
Среди уже отремонтированных маршрутов дорога в сторону музея‑заповедника Шолохова и направление «Долина Дона».
В ближайших планах — реконструкция более 45 километров асфальтового покрытия. В частности, комфортные дороги появятся на подъездах к: парку «Лога», природному заповеднику «Быковские Большие буруны», музею в Азове и казачьему собору в Новочеркасске.