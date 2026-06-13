Ученые расшифровали стелу майя 180 года с помощью 3D-сканирования

Стела 46 была найдена в 1985 году на археологическом памятнике Эль-Пальмар в мексиканском штате Кампече. Из-за сильной эрозии глифы долгое время оставались нечитаемыми. Современные технологии позволили восстановить утраченные детали: на стеле изображен правитель майя Аджав Каль Убаах, а надпись фиксирует два события — его восшествие на престол в 131 году нашей эры и установку самого монумента в 180 году.