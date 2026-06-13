Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые расшифровали стелу майя 180 года с помощью 3D-сканирования

Ее не могли прочесть на протяжении 40 лет.

Ученые расшифровали надписи на каменной стеле майя, созданной в 180 году нашей эры, — спустя 40 лет после ее обнаружения. Сделать это удалось благодаря высокоточному 3D-сканированию и цифровому моделированию. Памятник оказался древнейшим из известных монументов с датой по системе «длинного счета».

Стела 46 была найдена в 1985 году на археологическом памятнике Эль-Пальмар в мексиканском штате Кампече. Из-за сильной эрозии глифы долгое время оставались нечитаемыми. Современные технологии позволили восстановить утраченные детали: на стеле изображен правитель майя Аджав Каль Убаах, а надпись фиксирует два события — его восшествие на престол в 131 году нашей эры и установку самого монумента в 180 году.

Открытие меняет представления об истории письменности майя: стела оказалась на 112 лет старше знаменитой стелы 29 из Тикаля, которая прежде считалась древнейшим подобным памятником.

Расшифровка проливает свет на историю царства Эль-Пальмар и показывает, что система «длинного счета» применялась значительно раньше, чем считалось до сих пор, — пишет РГ.

Ранее сообщалось, что ученые опровергли научные теории из школьных учебников.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше