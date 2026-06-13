Какой сегодня праздник: Всемирный день донора крови

Международный банный день — неофициальный праздник, посвящённый банной культуре и традициям. Есть несколько версий, почему выбрана именно эта дата. По одной — в честь Агапита Печерского — врачевателя и инока Киево‑Печерского монастыря (погребён в 1095 году). По преданию, он использовал баню как средство лечения. По другой — в 2007 году Союз банщиков России предложила учредить праздник для популяризации банных традиций и признания труда банщиков. Баня на Руси всегда была больше, чем место для мытья. Она символизировала очищение не только физическое, но и духовное; оздоровление (баня использовалась для профилактики и лечения простуд, ревматизма, нервных расстройств, мышечных болей); традицию (банные ритуалы передавались из поколения в поколение). Ключевые элементы ритуала — использование веников (берёзовых, дубовых, эвкалиптовых, липовых, можжевеловых и др.) для массажа и ароматерапии, чередование заходов в парилку с охлаждением (бассейн, купель, прорубь, холодный душ), запаривание трав для создания особого микроклимата.