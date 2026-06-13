Какой сегодня праздник: Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови — международный праздник, посвящённый людям, которые добровольно сдают кровь или её компоненты для спасения жизней. Выбор даты связан с днём рождения Карла Ландштейнера (14 июня 1868 года) — австрийского врача и иммунолога, лауреата Нобелевской премии. В начале XX века он открыл группы крови у человека, что сделало переливание крови безопасным и позволило спасти миллионы жизней. Всемирный день донора крови — это день благодарности и признания заслуг людей, которые безвозмездно делятся кровью ради спасения других. Праздник напоминает о важности донорства как акта милосердия и гражданской ответственности, а также помогает привлекать новых добровольцев по всему миру.
Международный банный день — неофициальный праздник, посвящённый банной культуре и традициям. Есть несколько версий, почему выбрана именно эта дата. По одной — в честь Агапита Печерского — врачевателя и инока Киево‑Печерского монастыря (погребён в 1095 году). По преданию, он использовал баню как средство лечения. По другой — в 2007 году Союз банщиков России предложила учредить праздник для популяризации банных традиций и признания труда банщиков. Баня на Руси всегда была больше, чем место для мытья. Она символизировала очищение не только физическое, но и духовное; оздоровление (баня использовалась для профилактики и лечения простуд, ревматизма, нервных расстройств, мышечных болей); традицию (банные ритуалы передавались из поколения в поколение). Ключевые элементы ритуала — использование веников (берёзовых, дубовых, эвкалиптовых, липовых, можжевеловых и др.) для массажа и ароматерапии, чередование заходов в парилку с охлаждением (бассейн, купель, прорубь, холодный душ), запаривание трав для создания особого микроклимата.
День мебельщика — профессиональный праздник работников мебельной отрасли в России. Он не имеет официального статуса государственного праздника, но широко отмечается в профессиональном сообществе. Праздник был учреждён в начале 2010‑х годов по инициативе Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (создана в 1997 году для поддержки отрасли после кризиса 1990‑х). Выбор даты (второе воскресенье июня) связан с тем, что это период активного строительного сезона — время повышенного спроса на мебель. В 2014 году в Саратове создали самый длинный диван в мире (более километра), занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. После регистрации рекорда диван разобрали и продали по секциям, а вырученные средства направили в благотворительные фонды.