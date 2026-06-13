Жителей Москвы попросили проявить осторожность в непогоду

Московский комплекс городского хозяйства обратился к жителям столицы с просьбой проявить осторожность в условиях непогоды.
Как сообщается, вечером ночью ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
Автомобилистов попросили не парковать вблизи деревьев автомобили, а у пешеходов не укрываться под ними.
Температура воздуха днем достигала примерно 30 выше нуля. Метеорологи предполагают, что дождливая погода сохранится до следующей недели.
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