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Жителей Москвы попросили проявить осторожность в непогоду

Московский комплекс городского хозяйства обратился к жителям столицы с просьбой проявить осторожность в условиях непогоды.

Московский комплекс городского хозяйства обратился к жителям столицы с просьбой проявить осторожность в условиях непогоды.

Как сообщается, вечером ночью ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Автомобилистов попросили не парковать вблизи деревьев автомобили, а у пешеходов не укрываться под ними.

Температура воздуха днем достигала примерно 30 выше нуля. Метеорологи предполагают, что дождливая погода сохранится до следующей недели.

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