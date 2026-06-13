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Кандидат на пост мэра Кракова выложила ИИ-видео, где выбрасывает флаг Украины

Кандидат на пост мэра польского Кракова Марианна Шрайбер опубликовала в соцсети X провокационное видео с украинским флагом, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике она якобы снимает и выбрасывает желто-синее полотно.

Кандидат на пост мэра польского Кракова Марианна Шрайбер опубликовала в соцсети X провокационное видео с украинским флагом, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике она якобы снимает и выбрасывает желто-синее полотно.

На кадрах, распространяемых в соцсетях, «Шрайбер» снимает украинский флаг у административного здания в Кракове и бросает его. Затем в видео показан эпизод с флагом Евросоюза, который якобы выбрасывают в мусорный бак.

Политик заявила, что в случае победы на выборах на зданиях в городе будут размещаться только польские флаги, а в школьную систему могут быть возвращены христианские символы.

Напряженность между Варшавой и Киевом усилилась после того, как 26 мая украинский лидер Владимир Зеленский присвоил центру специальных операций Вооруженных сил Украины имя «героев УПА*». Экс-президент Польши Лех Валенса назвал это решение оскорблением для поляков, убитых УПА*. МИД Польши выразил обеспокоенность украинскому послу, а президент Польши Кароль Навроцкий и вовсе предложил лишить Зеленского ордена Белого орла.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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