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Ростовчанка Агния Останко завоевала золото первенства России по триатлону

Юная ростовская спортсменка выиграла первенство страны по триатлону в Казани.

Источник: Комсомольская правда

В Казани завершилось юношеское первенство страны по триатлону, принесшее золотую медаль Ростовской области. О триумфе спортсменки рассказал глава города Александр Скрябин в своих социальных сетях.

— Воспитанница спортивной школы гребного канала Агния Останко отлично выступила на соревнованиях. Девушка не оставила соперницам шансов и показала лучшее время сезона на финальной дистанции, — подчеркнул Александр Юрьевич.

Турнир собрал более 450 участников в возрасте от 15 до 17 лет. За призовые места боролись представители 15 регионов России, но ростовчанка оказалась быстрее всех.

Напомним, в конце мая гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл у московского ЦСКА в финале турнира и в десятый раз стал чемпионом страны. Решающий матч Суперлиги закончился со счетом 34:24 в пользу ростовчан. Болельщики положительно оценили результат и отметили высокую дисциплину команды.

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