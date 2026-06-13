Ростовчанка Агния Останко завоевала золото первенства России по триатлону

Напомним, в конце мая гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл у московского ЦСКА в финале турнира и в десятый раз стал чемпионом страны. Решающий матч Суперлиги закончился со счетом 34:24 в пользу ростовчан. Болельщики положительно оценили результат и отметили высокую дисциплину команды.