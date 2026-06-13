Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве продлили предупреждение о граде, ливне и сильном ветре

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до 03:00 воскресенья.

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до 03:00 воскресенья. Жителей столицы предупредили о сильных ливнях, грозах, граде и порывистом ветре.

Как сообщили в столичном главке ведомства, ухудшение погоды ожидается уже в ближайший час и сохранится до ночи 14 июня.

По прогнозу Росгидромета, в отдельных районах Москвы пройдут очень сильные дожди и ливни с грозами, возможен град, а скорость ветра местами будет достигать 17 метров в секунду.

Ранее МЧС предупреждало, что неблагоприятные погодные условия будут действовать в столице до 21:00 субботы, однако затем срок предупреждения был продлен.

Читайте также: «Москву и Московскую область ждут резкое похолодание и град».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше