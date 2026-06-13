В Москве продлили предупреждение о граде, ливне и сильном ветре

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до 03:00 воскресенья. Жителей столицы предупредили о сильных ливнях, грозах, граде и порывистом ветре.
Как сообщили в столичном главке ведомства, ухудшение погоды ожидается уже в ближайший час и сохранится до ночи 14 июня.
По прогнозу Росгидромета, в отдельных районах Москвы пройдут очень сильные дожди и ливни с грозами, возможен град, а скорость ветра местами будет достигать 17 метров в секунду.
Ранее МЧС предупреждало, что неблагоприятные погодные условия будут действовать в столице до 21:00 субботы, однако затем срок предупреждения был продлен.
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