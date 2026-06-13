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Всероссийский сестринский форум собрал в Екатеринбурге около 300 участников

Мероприятие объединило представителей 20 регионов РФ и Казахстана.

Первый Всероссийский сестринский форум Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) состоялся 4 и 5 июня в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Событие прошло на базе общественного центра кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе. Участниками стали около 300 делегатов из 20 регионов России и Казахстана.

Темами форума стали роль среднего медперсонала в профилактике неинфекционных заболеваний и здоровом долголетии, внутренний контроль качества, цифровизация здравоохранения. Также участники обсудили профессиональное образование, работу центров здоровья и практики первичной медико-санитарной помощи.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.