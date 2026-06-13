Мошенники придумали схему с «результатами ЕГЭ»: что важно знать

Шейкин констатировал, что главное правило безопасности — никогда не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем. Он призвал не передавать третьим лицам паспортные данные, СНИЛС и коды из смс, а также не поддаваться на уловки о «гарантированной помощи» на экзаменах.