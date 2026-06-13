HR-эксперт объяснила, почему зумеры часто меняют работу

Лоикова пояснила, что у молодых людей совершенно другое отношение к работе, в отличие от миллениалов и бэби-бумеров. Они воспринимают работу как временный проект: пока им интересно, они в деле, но как только становится скучно, они могут просто уйти, никого не предупредив.