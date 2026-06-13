HR-эксперт объяснила, почему зумеры часто меняют работу

Для зумеров комфорт и личное пространство важнее зарплаты и должности. Об этом заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik.
«Если мы посмотрим на резюме зумеров (18−20−25 лет), то мы увидим 16−20 мест работы, причем каждое место будет по месяцу-полтора. И это для них нормально», — отметила эксперт.
Лоикова пояснила, что у молодых людей совершенно другое отношение к работе, в отличие от миллениалов и бэби-бумеров. Они воспринимают работу как временный проект: пока им интересно, они в деле, но как только становится скучно, они могут просто уйти, никого не предупредив.
Ранее стало известно, что больше половины зумеров не умеют вкручивать лампочки и определять время.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.