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HR-эксперт объяснила, почему зумеры часто меняют работу

Для зумеров комфорт и личное пространство важнее зарплаты и должности.

Для зумеров комфорт и личное пространство важнее зарплаты и должности. Об этом заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik.

«Если мы посмотрим на резюме зумеров (18−20−25 лет), то мы увидим 16−20 мест работы, причем каждое место будет по месяцу-полтора. И это для них нормально», — отметила эксперт.

Лоикова пояснила, что у молодых людей совершенно другое отношение к работе, в отличие от миллениалов и бэби-бумеров. Они воспринимают работу как временный проект: пока им интересно, они в деле, но как только становится скучно, они могут просто уйти, никого не предупредив.

Ранее стало известно, что больше половины зумеров не умеют вкручивать лампочки и определять время.

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