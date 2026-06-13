В Казахстане предложили штрафовать за мат в интернете

В Казахстане планируют ввести административную ответственность за нецензурную брань на онлайн‑платформах. Об этом сообщил премьер‑министр республики Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов о правовой оценке использования мата на образовательных мероприятиях и тренингах, пишет РИА Новости в субботу, 13 июня.
По словам главы правительства, подготовлен законопроект о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях, касающийся онлайн‑платформ и СМИ. Документ предусматривает введение штрафов за некорректную лексику в интернете.
Бектенов уточнил, что изменения предполагается внести в статью 434 КоАП, где нецензурная брань уже квалифицируется как мелкое хулиганство. Такое нарушение влечёт штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (около 180 долларов), обязательные работы от 20 до 60 часов либо административный арест сроком от пяти до 15 суток.
Премьер добавил, что законопроект планируется внести на рассмотрение парламента уже в июне и рассмотреть в текущем году.
В Пионерском в популярном парке Карася прямо неподалёку от детской площадки распивают спиртные напитки и ругаются матом, жалуются местные жители.