В Казахстане предложили штрафовать за мат в интернете

Бектенов уточнил, что изменения предполагается внести в статью 434 КоАП, где нецензурная брань уже квалифицируется как мелкое хулиганство. Такое нарушение влечёт штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (около 180 долларов), обязательные работы от 20 до 60 часов либо административный арест сроком от пяти до 15 суток.