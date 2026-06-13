В Амурской области повысят безопасность дорожного движения

«Ремонт по нацпроекту — это не просто укладка асфальта. Каждый километр мы рассматриваем как пространство, где должна быть исключена аварийная ситуация. Именно поэтому особое внимание — на устройство освещения, установку знаков, ограждений и современной разметки. Мы стремимся создавать условия, при которых даже ошибка водителя не должна привести к трагедии», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.