В Амурской области повысят безопасность дорожного движения

Новые знаки, освещение, разметка и ограждения появятся в этом году в городах Амурской области. Современные элементы безопасности смонтируют в процессе ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приамурья.
В 2026 году комплекс работ запланирован в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, а также на региональной сети автодорог. Главная задача — привести полотно в порядок и создать безопасные условия для всех участников движения: от водителей до пешеходов.
Например, в Благовещенске при ремонте почти 10 км дорожного покрытия также установят 663 знака, 29 светофоров, новые перильные ограждения, а разметку нанесут с использованием термопластика, который обеспечит лучшую видимость в темноте. В Белогорске, Свободном и Тынде ремонтные работы охватят суммарно более 13 км дорог. На обновленных участках смонтируют 78 дорожных знаков, 120 светильников, нанесут разметку. Для пешеходов уложат качественную тротуарную плитку.
На автодорогах регионального значения, связывающих населенные пункты, установят 161 дорожный знак, смонтируют барьерные ограждения для предотвращения выезда на встречку и съезда в кювет. Кроме того, безопасность повысят с использованием пешеходных ограждений и сигнальных дорожных столбов.
«Ремонт по нацпроекту — это не просто укладка асфальта. Каждый километр мы рассматриваем как пространство, где должна быть исключена аварийная ситуация. Именно поэтому особое внимание — на устройство освещения, установку знаков, ограждений и современной разметки. Мы стремимся создавать условия, при которых даже ошибка водителя не должна привести к трагедии», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.