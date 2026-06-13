Волонтёры-поисковики завершат слёт учениями в Городецком округе

В Городецком округе Нижегородской области 15−16 июня пройдут итоговые поисковые учения волонтёров-поисковиков. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Учения станут финальным этапом Международного слёта, который объединил более 500 участников из шести стран.
К заключительным занятиям добровольцы подошли после насыщенной образовательной программы, в ходе которой отрабатывали картографию, радиосвязь, поисковую тактику, организацию штабов, ориентирование на местности, основы выживания в дикой природе и оказание первой помощи.
Итоговые учения пройдут в лесном массиве и будут максимально приближены к реальным условиям. Участники проверят полученные навыки на практике и отработают взаимодействие в ходе поисковых операций.
Организаторы отмечают, что главная цель таких учений — подготовка волонтёров к эффективному поиску пропавших людей и укрепление сотрудничества между добровольцами, спасателями и профильными ведомствами.
Ранее сообщалось, что международный слёт поисковиков стартовал в Нижегородской области.