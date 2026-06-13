Волонтёры-поисковики завершат слёт учениями в Городецком округе

В Городецком округе Нижегородской области 15−16 июня пройдут итоговые поисковые учения волонтёров-поисковиков. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Учения станут финальным этапом Международного слёта, который объединил более 500 участников из шести стран.