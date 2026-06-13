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Волонтёры-поисковики завершат слёт учениями в Городецком округе

Учения станут финальным этапом Международного слёта, который объединил более 500 участников из шести стран.

В Городецком округе Нижегородской области 15−16 июня пройдут итоговые поисковые учения волонтёров-поисковиков. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Учения станут финальным этапом Международного слёта, который объединил более 500 участников из шести стран.

К заключительным занятиям добровольцы подошли после насыщенной образовательной программы, в ходе которой отрабатывали картографию, радиосвязь, поисковую тактику, организацию штабов, ориентирование на местности, основы выживания в дикой природе и оказание первой помощи.

Итоговые учения пройдут в лесном массиве и будут максимально приближены к реальным условиям. Участники проверят полученные навыки на практике и отработают взаимодействие в ходе поисковых операций.

Организаторы отмечают, что главная цель таких учений — подготовка волонтёров к эффективному поиску пропавших людей и укрепление сотрудничества между добровольцами, спасателями и профильными ведомствами.

Ранее сообщалось, что международный слёт поисковиков стартовал в Нижегородской области.