Нижегородская «Волна» одержала седьмую победу подряд во второй лиге

Несмотря на итоговый счёт 3:0, лёгкой победу футболистов «Волны» (Нижегородская область) в Егорьевске над «Сатурном» никак не назовёшь.
Гости уже на 4-й минуте открыли счёт. После навеса со штрафного Ивана Северьянова воздушную дуэль выиграл защитник нижегородцев Арсений Ягодкин. А на 35-й минуте близ центрального круга необъяснимое удаление схватил 19-летний хавбек гостей Алексей Титков, зачем-то ударив соперника по ноге.
Разумеется, в большинстве «Сатурн» перехватил инициативу, несколько раз было жарко у ворот Дмитрия Реброва. Но на 72-й минуте количество игрков на поле уровнялось после того, как игрок подмосковного клуба сорвал нашу быструю контратаку, получив вторую жёлтую карточку. А вскоре Евгений Рагулькин обводящим ударом со штрафного сделал счёт 2:0 в пользу нашей команды. А уже в компенсированное время точку поставил Никита Чугунов, реализовавший выход один на один — 3:0.
В 3-й группе второй лиги (дивизион «Б») после 12 туров по-прежнему лидирует тамбовский «Спартак» — 34 очка. На один балл меньше у «Волны».
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