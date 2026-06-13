Нижегородская «Волна» одержала седьмую победу подряд во второй лиге

Разумеется, в большинстве «Сатурн» перехватил инициативу, несколько раз было жарко у ворот Дмитрия Реброва. Но на 72-й минуте количество игрков на поле уровнялось после того, как игрок подмосковного клуба сорвал нашу быструю контратаку, получив вторую жёлтую карточку. А вскоре Евгений Рагулькин обводящим ударом со штрафного сделал счёт 2:0 в пользу нашей команды. А уже в компенсированное время точку поставил Никита Чугунов, реализовавший выход один на один — 3:0.