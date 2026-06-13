Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном: названа дата

Напомним, что 11 июня состоялся телефонный разговор Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда глава Белого дома сообщил израильскому коллеге новость, которая оказалась для него неприятной. Американский лидер заявил, что Вашингтон и Тегеран сейчас находятся как никогда близко к подписанию мирного соглашения.