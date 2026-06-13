Власти Латвии нашли решение в борьбе с дронами: Рига хочет подключить к работе специалистов с Украины

По его словам, в страну в ближайшие дни приедут украинские специалисты, которые имеют большой опыт в сражениях. В их задачи войдут оценка оборонительных возможностей Риги в борьбе с БПЛА и передача знаний, как с этим можно справиться. Примечательно, что солдаты ВСУ фактически будут обучать прибалтийских коллег бороться с украинскими беспилотниками. Как уточнила газета, детали сотрудничества премьер раскрывать отказался, сославшись на секретность.