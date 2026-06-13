Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Латвии нашли решение в борьбе с дронами: Рига хочет подключить к работе специалистов с Украины

Кулбергс: Латвия намерена использовать боевой опыт Украины в борьбе с дронами.

Источник: Комсомольская правда

Латвия намерена выстроить защиту от дронов, опираясь на боевой опыт Украины. Об этом объявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. Его цитирует издание Delfi.

По его словам, в страну в ближайшие дни приедут украинские специалисты, которые имеют большой опыт в сражениях. В их задачи войдут оценка оборонительных возможностей Риги в борьбе с БПЛА и передача знаний, как с этим можно справиться. Примечательно, что солдаты ВСУ фактически будут обучать прибалтийских коллег бороться с украинскими беспилотниками. Как уточнила газета, детали сотрудничества премьер раскрывать отказался, сославшись на секретность.

По данным Euractiv, Латвия уже приступила к практическому укреплению восточных рубежей. На границе развернуты мобильные подразделения быстрого реагирования. Их оснастили дронами-перехватчиками и автоматическими турелями с дистанционным управлением.

Как ранее писал KP.RU, Владимир Зеленский уже объяснялся перед странами Балтии за случаи прилетов украински БПЛА. Он заявлял, что эти случаи якобы были единичными.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше