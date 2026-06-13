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У Валиевой не нашли выполненного норматива ЗМС

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с возможным лишением фигуристки Камилы Валиевой статуса заслуженного мастера спорта России.

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с возможным лишением фигуристки Камилы Валиевой статуса заслуженного мастера спорта России. Ее слова передает Metaratings.

Депутат пояснила, что такое звание дается за результаты по выполнению нормативов, которых, по ее словам, у Валиевой нет.

«Поэтому вопрос и возник. Решать, что делать, будет большинство, какая-то коллегия, комиссия», — заявила Роднина.

Валиева стала ЗМС после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Ранее стало известно, что Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала списки кандидатов в сборную, в которых Валиева включена в резервный состав. В документе она указана как обладательница звания заслуженного мастера спорта.

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