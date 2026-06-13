У Валиевой не нашли выполненного норматива ЗМС

Ранее стало известно, что Валиева сохранила звание заслуженного мастера спорта России несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала списки кандидатов в сборную, в которых Валиева включена в резервный состав. В документе она указана как обладательница звания заслуженного мастера спорта.