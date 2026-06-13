МЧС продлило предупреждение о ливне и грозе в Москве до 3 часов ночи

Ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с сохранится в отдельных районах Москвы до трех часов ночи, сообщила пресс-служба столичного МЧС.
«С сохранением до 03:00 14 июня в отдельных районах г. Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что ливень и грозы продлятся до 21:00 13 июня.
МЧС предупредила о возможных повреждениях линий электропередач, падении деревьев и ударах молний.
Ливень и град в Москве и Подмосковье.
Ведомство порекомендовало автомобилистам ехать по дороге на низких скоростях, не обгонять.
Быть осторожными на улице посоветовал также комплекс городского хозяйства столицы. Не стоит укрываться под деревьями, как и парковаться вблизи, говорится в сообщении.
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