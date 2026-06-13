Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС продлило предупреждение о ливне и грозе в Москве до 3 часов ночи

Ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с сохранится в отдельных районах Москвы до трех часов ночи, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

Источник: РБК

Ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с сохранится в отдельных районах Москвы до трех часов ночи, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

«С сохранением до 03:00 14 июня в отдельных районах г. Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что ливень и грозы продлятся до 21:00 13 июня.

МЧС предупредила о возможных повреждениях линий электропередач, падении деревьев и ударах молний.

Ливень и град в Москве и Подмосковье.

Ведомство порекомендовало автомобилистам ехать по дороге на низких скоростях, не обгонять.

Быть осторожными на улице посоветовал также комплекс городского хозяйства столицы. Не стоит укрываться под деревьями, как и парковаться вблизи, говорится в сообщении.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше