Ботокс — можно, лазер — нет: косметолог рассказала, какие процедуры под запретом летом

А вот инъекционные методики под солнцем не только разрешены, но и рекомендованы. Ботокс советуют вводить в активный период, потому что мы все хмуримся и морщимся на солнце. Филлеры и другие инъекции летом тоже не под запретом. Перед поездкой на море биоревитализация и плазмолифтинг могут работать как профилактика фотостарения.