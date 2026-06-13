Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные страны с самого начала украинского конфликта стремились нанести серьезный ущерб России и ослабить ее позиции как великой державы. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
По его словам, в основе стратегии Запада лежала ставка на экономическое давление и военную поддержку Украины. Он отметил, что таким образом предполагалось добиться ослабления Москвы и изменения баланса сил.
— Запад с самого начала был заинтересован в том, чтобы выбить Россию из числа великих держав. Думаю, они считали, что, используя экономические санкции, можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно победить Москву в этой войне, — сказал Миршаймер.
Он также подчеркнул, что подобный подход является крайне опасным в контексте взаимодействия с Россией и может иметь серьезные последствия для международной безопасности.
Российская и китайская армии способны «стереть в порошок» военные базы Соединенных Штатов, учитывая, что нанести им ущерб смогла даже иранская армия. С таким мнением выступил конгрессмен от демократов Тед Лью.