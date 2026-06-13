Профессор Миршаймер: Запад всегда хотел выбить Россию из числа великих держав

— Запад с самого начала был заинтересован в том, чтобы выбить Россию из числа великих держав. Думаю, они считали, что, используя экономические санкции, можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно победить Москву в этой войне, — сказал Миршаймер.