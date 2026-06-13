Под песком в Германии откопали 29-тонного монстра Гитлера

На территории действующей военно-морской авиабазы Нордхольц в Нижней Саксонии в ходе проведения инженерно-строительных работ была обнаружена уникальная историческая находка. Строители случайно раскопали тяжелую бронетехнику нацистской Германии, пролежавшую под землей более восьми десятилетий.
«В ходе строительных работ рабочие случайно наткнулись на практически полностью сохранившуюся САУ вермахта времен Второй мировой войны. StuG III весом 29 тонн, вероятно, пролежала в песке около 80 лет», — сообщает подробности немецкая газета Bild.
Специалисты, прибывшие на место обнаружения реликта, зафиксировали удивительную сохранность боевой машины, что делает эту находку крайне ценной для историков.
«Несмотря на возраст, бронетехника находится в хорошем состоянии… детали ходовой части выглядят почти как новые, на них даже видны остатки оригинальной камуфляжной окраски», — отмечается в материале издания.
По мнению археологов, после окончания боевых действий в 1945 году силы союзников утилизировали трофейное вооружение, попросту закопав бронемашину в песчаный грунт вместе с другим металлоломом. В настоящее время находка находится под охраной военных на территории авиабазы, после чего её перевезут в Немецкий танковый музей в Мюнстере для проведения восстановительных работ.
В дальнейшем отреставрированный экспонат планируется передать в Военно-исторический музей Бундесвера в Дрездене. Историки отмечают, что на северо-западе Германии ожесточенные бои продолжались до последних дней войны, после чего ставшую ненужной технику закапывали прямо на позициях. Самоходная артиллерийская установка StuG III являлась самым массовым представителем бронетехники вермахта данного класса — всего было произведено около 9,3 тысячи таких машин, однако до наших дней в хорошем состоянии дошли лишь единичные экземпляры.