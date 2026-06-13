Под песком в Германии откопали 29-тонного монстра Гитлера

По мнению археологов, после окончания боевых действий в 1945 году силы союзников утилизировали трофейное вооружение, попросту закопав бронемашину в песчаный грунт вместе с другим металлоломом. В настоящее время находка находится под охраной военных на территории авиабазы, после чего её перевезут в Немецкий танковый музей в Мюнстере для проведения восстановительных работ.