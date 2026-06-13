Медики провели диспансеризацию в образовательных организациях Новокузнецка

Специалисты центра здоровья Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика провели осмотры в образовательных учреждениях Новокузнецка в Кузбассе. Диспансеризация населения — одно из важных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики минздрава региона и областном медицинском информационно-аналитическом центре.
Около 300 человек прошли флюорографию, ЭКГ, сдали кровь на анализ. Эти исследования помогут вовремя обнаружить факторы риска опасных заболеваний, скорректировать образ жизни, чтобы не допустить развития патологий. А если обнаружена болезнь — начать лечение на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно.
Жители Кузбасса могут записаться на диспансеризацию через портал «Госуслуги», регистратуру или кол-центр своей поликлиники, региональный портал, чат-бот в мессенджере «Макс».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.