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Трамп: Мирное соглашение с Ираном будет подписано 14 июня

Мирное соглашение с Ираном планируется подписать завтра. Об этом в субботу, 13 июня, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, договоренности направлены на урегулирование отношений и снижение напряженности в регионе.

Мирное соглашение с Ираном планируется подписать завтра. Об этом в субботу, 13 июня, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, договоренности направлены на урегулирование отношений и снижение напряженности в регионе.

Он отметил, что новая сделка полностью исключает возможность получения Ираном ядерного оружия. Трамп также заявил, что после подписания соглашения Ормузский пролив будет открыт для всех, при этом США не будут передавать Тегерану какие-либо денежные средства.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки. По его словам, на протяжении конфликта Иран успешно отвечал на каждую атаку со стороны США и Израиля.

Кроме того, по его словам, Соединенные Штаты Америки в рамках меморандума о взаимопонимании с Ираном обязались больше не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики.

11 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон договорился с Тегераном о завершении боевых действий, но сторонам еще нужно подписать документы.

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