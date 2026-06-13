В Серноводском районе Чечни юных туристов обучат доврачебной помощи

В 2026 году курс запустили в обновленном формате. Ранее навыки отрабатывали на общих занятиях — всего несколько часов в год. Теперь это отдельная программа, рассчитанная на все лето. Занятия ведет обученный инструктор. В распоряжении слушателей есть манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, аптечки разной комплектации, шины, жгуты, перевязочные материалы. Особое внимание в программе уделили специфическим ситуациям в горах и лесу. Речь идет, например, о том, как оказать помощь пострадавшим от укусов змей, в результате тепловых ударов, переохлаждения, падения с высоты. По окончании курса все участники сдадут практический экзамен с имитацией реальной аварийной ситуации.