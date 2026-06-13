В Серноводском районе Чечни юных туристов обучат доврачебной помощи

Практические занятия по оказанию первой помощи для юных туристов и краеведов будут проводить в течение лета на базе Дома детско-юношеского туризма и экскурсий в городе Серноводское в Чеченской Республике. Занятия организованы при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Серноводского района.
В 2026 году курс запустили в обновленном формате. Ранее навыки отрабатывали на общих занятиях — всего несколько часов в год. Теперь это отдельная программа, рассчитанная на все лето. Занятия ведет обученный инструктор. В распоряжении слушателей есть манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, аптечки разной комплектации, шины, жгуты, перевязочные материалы. Особое внимание в программе уделили специфическим ситуациям в горах и лесу. Речь идет, например, о том, как оказать помощь пострадавшим от укусов змей, в результате тепловых ударов, переохлаждения, падения с высоты. По окончании курса все участники сдадут практический экзамен с имитацией реальной аварийной ситуации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.