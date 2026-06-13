Две недели на море не помогут: психолог объяснил, почему отпуск не лечит выгорание

По словам эксперта, отпуск лечит усталость, а не выгорание. Усталость проходит после отдыха, тогда как выгорание — это глубокий кризис ценностей, мотивации и системных проблем на работе. Люди часто путают одно с другим: усталость уходит после недели на пляже, а выгорание — нет, потому что его источник не в недосыпе, а в том, что работа перестала приносить смысл.