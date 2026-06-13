В Новосибирской области планируют увеличить число квот на процедуры ЭКО

«В 2025 году в регионе было выполнено 1800 циклов ЭКО за счет государства, на этот год запланировано более 2 тысяч квот. Открытие центра ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий. — Прим. ред.) на базе Клинического центра здоровья семьи и репродукции позволяет бесплатно получить не только программу ВРТ, но и консультативный прием врачей: репродуктологов, эндокринологов, диетологов, генетиков, а также дальнейшее наблюдение во время беременности, и, если это необходимо, процедуру малоинвазивной пренатальной диагностики», — сказала Анна Вятчинина.