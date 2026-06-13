В Новосибирской области планируют увеличить число квот на процедуры ЭКО

Число квот на бесплатные циклы процедур ЭКО планируют увеличить в Новосибирской области с 1,8 тыс. до более чем 2 тыс., сообщила главный специалист региона по женскому репродуктивному здоровью Анна Вятчинина. Расширение доступности технологии экстракорпорального оплодотворения отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
«В 2025 году в регионе было выполнено 1800 циклов ЭКО за счет государства, на этот год запланировано более 2 тысяч квот. Открытие центра ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий. — Прим. ред.) на базе Клинического центра здоровья семьи и репродукции позволяет бесплатно получить не только программу ВРТ, но и консультативный прием врачей: репродуктологов, эндокринологов, диетологов, генетиков, а также дальнейшее наблюдение во время беременности, и, если это необходимо, процедуру малоинвазивной пренатальной диагностики», — сказала Анна Вятчинина.
Экстракорпоральное оплодотворение включили в программу ОМС в 2014 году. А сегодня в России работают уже 345 центров ВРТ, в том числе 13 в Новосибирской области. Среди них есть как государственные, так и частные медицинские учреждения. Благодаря их работе в 2025 году в регионе родились 511 малышей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.