Росгвардейцы в центре Калининграда обезоружили вора с ножом

Злоумышленник пытался украсть товар из магазина, а когда попытка не удалась, достал нож и попытался скрыться.
Патрулировавшие улицу младший сержант Павел Романов и рядовой Максим Попов заметили, как из ТЦ выбегает взволнованный мужчина с ножом в руках. За ним гнались охранники торгового центра.
Росгвардейцы среагировали мгновенно. Они помогли охране задержать беглеца. Мужчина находился в нестабильном эмоциональном состоянии, но силовой реакции не потребовалось — физическое преимущество и грамотные действия военнослужащих решили исход.
Как выяснилось позже, злоумышленник пытался вынести товар из магазина, но был замечен. Сотрудники ЧОП преградили ему путь, тогда он оказал сопротивление и начал угрожать ножом, после чего выбежал на улицу.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там ему предъявят обвинения — как минимум в попытке кражи и угрозе ножом. Для охраны общественного порядка в центре Калининграда в праздничный день инцидент обошёлся без последствий.