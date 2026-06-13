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Росгвардейцы в центре Калининграда обезоружили вора с ножом

Днём 12 июня в самом центре Калининграда, у торгового центра на площади Победы, росгвардейцы задержали вооружённого мужчину.

Источник: Kaliningradnews

Злоумышленник пытался украсть товар из магазина, а когда попытка не удалась, достал нож и попытался скрыться.

Патрулировавшие улицу младший сержант Павел Романов и рядовой Максим Попов заметили, как из ТЦ выбегает взволнованный мужчина с ножом в руках. За ним гнались охранники торгового центра.

Росгвардейцы среагировали мгновенно. Они помогли охране задержать беглеца. Мужчина находился в нестабильном эмоциональном состоянии, но силовой реакции не потребовалось — физическое преимущество и грамотные действия военнослужащих решили исход.

Как выяснилось позже, злоумышленник пытался вынести товар из магазина, но был замечен. Сотрудники ЧОП преградили ему путь, тогда он оказал сопротивление и начал угрожать ножом, после чего выбежал на улицу.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там ему предъявят обвинения — как минимум в попытке кражи и угрозе ножом. Для охраны общественного порядка в центре Калининграда в праздничный день инцидент обошёлся без последствий.

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