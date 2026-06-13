В Красноярском крае масштабируют лучшие экологические практики

«Каждый регион обладает своей спецификой, но часть подходов и практик, уверен, можно масштабировать. В Красноярском крае работа идет по пяти основным направлениям. Совместно с наукой занимаемся мониторингом и предметным анализом источников загрязнения. Например, сейчас ученые Сибирского отделения Российской академии наук разрабатывают цифрового двойника атмосферы Красноярска. Это позволит прогнозировать состояние городской атмосферы с учетом особенностей рельефа, застройки, локальных источников выбросов и влияния Енисея. Уверен, эти наработки будут полезны и другим городам. Мы будем продолжать работу в этом направлении: на это нацелены предприятия, этого от нас ждут люди. Успешные практики будем применять и в других территориях Красноярского края», — сказал глава Красноярского края в своем выступлении на конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему».