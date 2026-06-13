В Красноярском крае масштабируют лучшие экологические практики

Самые полезные подходы и практики, которые развивают в ряде населенных пунктов Красноярского края по нацпроекту «Экологическое благополучие», будут масштабированы на другие территории региона, сообщил губернатор Михаил Котюков.
«Каждый регион обладает своей спецификой, но часть подходов и практик, уверен, можно масштабировать. В Красноярском крае работа идет по пяти основным направлениям. Совместно с наукой занимаемся мониторингом и предметным анализом источников загрязнения. Например, сейчас ученые Сибирского отделения Российской академии наук разрабатывают цифрового двойника атмосферы Красноярска. Это позволит прогнозировать состояние городской атмосферы с учетом особенностей рельефа, застройки, локальных источников выбросов и влияния Енисея. Уверен, эти наработки будут полезны и другим городам. Мы будем продолжать работу в этом направлении: на это нацелены предприятия, этого от нас ждут люди. Успешные практики будем применять и в других территориях Красноярского края», — сказал глава Красноярского края в своем выступлении на конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему».
Мероприятие объединило регионы, участвующие в реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». На конференции собрались представители органов власти, промышленных предприятий, общественных и научных объединений, федеральные эксперты. Они обсудили итоги работы и успешные практики модернизации промышленности, экологизации теплоэнергетического комплекса и частного сектора. Также на повестку были вынесены новые технологии.
Например, в Красноярском крае планомерно занимаются экологизацией общественного транспорта. В Норильске реализуют «Серную программу» компании «Норникель». Это один из крупнейших экологических проектов в мире. Он уже принес ощутимые результаты: с 2023 года уловлено более 1 млн 136 тыс. т диоксида серы. Совокупные выбросы загрязняющих веществ в городе за тот же период сократились почти на четверть.
«Внедрение систем автоматического контроля выбросов и реализация программ перехода частного сектора на современные котлы показали свою эффективность в Красноярске, став примером для тиражирования в других регионах страны. Текущая работа сосредоточена на тонкой настройке экологических мер с учетом обратной связи от населения и борьбе с источниками загрязнения, включая мелкие котельные и несанкционированные объекты», — добавил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, который также принял участие в мероприятии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.