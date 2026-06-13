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Волгоградцам советуют для защиты данных скрывать профили в соцсетях

Для защиты персональных данных волгоградцам посоветовали закрывать профили в соцсетях от посторонних. Такие.

Для защиты персональных данных волгоградцам посоветовали закрывать профили в соцсетях от посторонних. Такие рекомендации дали в Киберполиции 13 июня.

— Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты, — отметили в пресс-службе МВД.

Также необходимо помнить и о настройках приватности, где можно установить двухфакторную аутентификацию.