Волгоградцам советуют для защиты данных скрывать профили в соцсетях

— Для обеспечения сохранности персональных данных рекомендуется закрыть от посторонних профили в социальных сетях, удалить из публичного пространства фотографии документов, отказаться от размещения в сети изображений с геометками, позволяющими вычислить домашний адрес или привычные маршруты, — отметили в пресс-службе МВД.