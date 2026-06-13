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Медведев проиграл 76-й ракетке мира в полуфинале турнира АТР в Нидерландах

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл поляку Камилю Майхшаку в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Майхшака.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл поляку Камилю Майхшаку в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Майхшака.

Игра длилась 1 час 28 минут. Даниил Медведев занимает восьмое место в рейтинге АТР. Камиль Майхшак — 76-е. Польский теннисист вышел в финал АТР впервые в карьере. Он сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

Даниил Медведев выиграл 23 титула на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде.