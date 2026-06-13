Медведев проиграл 76-й ракетке мира в полуфинале турнира АТР в Нидерландах

Игра длилась 1 час 28 минут. Даниил Медведев занимает восьмое место в рейтинге АТР. Камиль Майхшак — 76-е. Польский теннисист вышел в финал АТР впервые в карьере. Он сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.