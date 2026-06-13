Подмосковный производитель медизделий оптимизирует работу

Компания «Альпина пласт», занимающаяся изготовлением медизделий в Московской области, присоединилась к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона. Предприятие планирует оптимизировать процесс выпуска пластырей.
Инициативная группа завода встретилась с экспертами регионального центра компетенций, которым предстоит обучить коллектив «Альпина пласт» инструментам бережливого производства. Эти навыки помогут сотрудникам предприятия повысить операционные показатели без лишних затрат. Ожидается, что благодаря внедрению улучшений на предприятии увеличится выработка и ускорятся производственные процессы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.