BFMTV: авианосец Charles de Gaulle возвращается во Францию

Согласно данным телеканала, авианосец покинул Тулон 27 января для участия в учениях «Орион», которые проходили, в том числе, в Балтийском море. Затем корабль был перенаправлен в Восточное Средиземноморье, а после — в район Аравийского моря. Причиной передислокации стала ситуация с блокировкой судоходства в Ормузском проливе на фоне военного конфликта США и Израиля против Ирана.