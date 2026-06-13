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BFMTV: авианосец Charles de Gaulle возвращается во Францию

Французский авианосец Charles de Gaulle в ближайшее время завершит выполнение задач в акватории Аравийского моря и возьмет курс на порт Тулона для прохождения ремонта.

Источник: U.S. Navy

Как сообщает телеканал BFMTV, речь идет о плановых ремонтных работах, запланированных на июль, которые были утверждены до отправки корабля на Ближний Восток.

Согласно данным телеканала, авианосец покинул Тулон 27 января для участия в учениях «Орион», которые проходили, в том числе, в Балтийском море. Затем корабль был перенаправлен в Восточное Средиземноморье, а после — в район Аравийского моря. Причиной передислокации стала ситуация с блокировкой судоходства в Ормузском проливе на фоне военного конфликта США и Израиля против Ирана.

После ухода Charles de Gaulle Франция продолжит присутствие в регионе, оставив там вертолетоносец «Мистраль». Фрегат противовоздушной обороны, который сопровождал авианосец, будет заменен аналогичным судном.

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