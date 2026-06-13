Приемщик квартир сказал белорусам, стоит ли бояться жилья на последнем этаже многоэтажек из-за протекания крыши

Приемщик квартир Александр Скок сказал sb.by, стоит ли бояться жилья на последнем этаже многоэтажек из-за потенциальной возможности протекания крыши.
Скок считает такую позицию заблуждением и говорит:
«Протекающая крыша — редкость».
Вместе с тем приемщик сказал, на что надо обратить особое внимание, приобретая квартиру на последнем этаже:
«Могут подтекать участки около вентиляционных шахт, поэтому эти зоны во время приемки осматривайте особенно тщательно. Но даже если вы заметили пятно, не факт, что течет прямо сейчас. Возможно, это давние следы, которые появились еще до установки крыши».
Также Александр Скок заметил, говоря о новостройках:
«Соседи вас будут топить по два и даже три раза за время ремонта. К этому нужно быть морально готовым. Соответственно, чем больше над вами этажей, тем выше риски».
Тем временем минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты.
А минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки.