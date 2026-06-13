В Неклиновском районе 57-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП

Напомним, крупная авария произошла на трассе М-4 «Дон», где столкнулись сразу четыре автомобиля. Водитель фуры не выдержал дистанцию и устроил массовое ДТП с участием трех грузовиков и одного минивэна, в результате которого человек попал в больницу.