«Мозг ленится»: психолог объяснила, как гаджеты отучают нас запоминать информацию

Сейчас же россиянам не нужно часами сидеть в библиотеке. Мозг передал гаджету роль записной книжки и навигатора, помня не саму информацию, а лишь место, где ее можно получить, — интернет. Организм прекрасно знает, что завтра и послезавтра мы всегда получим нужную информацию максимально быстро, и спрашивает: какой смысл тратить свои ресурсы, когда все появится перед глазами за пару действий?