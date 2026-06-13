Блогер MrBeast стал первым в мире автором с 500 млн подписчиков на YouTube

Американский блогер MrBeast (Джеймс Стивен Дональдсон) стал первым индивидуальным автором, который преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков на YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на блог платформы.
«Джимми Дональдсон, всемирно известный как MrBeast, официально вошёл в историю, став первым индивидуальным создателем контента, набравшим 500 млн подписчиков на YouTube», — заявили в компании.
Дональдсон родился 7 мая 1998 года в Канзасе. Свой канал он начал вести в 13 лет. Популярность ему принесли видео‑челленджи, реалити‑шоу и благотворительные акции.