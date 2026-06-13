Столица российского виноделия: В Геленджике открылся Музей вина Льва Голицина

«Белый мыс — уникальный проект, потому что здесь история виноделия России впервые в мире раскрывается так масштабно и цельно. Для меня лично в этом заключается и сильная гордость, и большая ответственность. Потому что речь идёт не просто о красивом пространстве, а о новой культурной точке притяжения Геленджика, в которой мы ждём гостей круглый год. Всё для того, чтобы посетители возвращались сюда снова и снова, а уходили не только с сильным впечатлением, но и с более глубоким, личным отношением к российскому вину», — объяснил Дмитрий Левицкий, ресторатор и руководитель проекта Белый мыс.