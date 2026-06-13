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МИД Украины ответил на заявления о биолабораториях США в стране

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна никогда не занималась разработкой биологического оружия, а все лаборатории на ее территории работают исключительно в рамках гражданской деятельности.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна никогда не занималась разработкой биологического оружия, а все лаборатории на ее территории работают исключительно в рамках гражданской деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что Украина последовательно выполняет международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и не вела работ, связанных с созданием, производством или накоплением таких средств.

Представители МИД указали, что сотрудничество с США в сфере биобезопасности направлено на развитие общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, а также мер биобезопасности и биозащиты, передает РБК.

Рассекреченные архивы США подтвердили худшие опасения, связанные с деятельностью американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон в Х. По его словам, Вашингтон обязан предоставить международному сообществу подробные разъяснения целей функционирования биологических объектов, подконтрольных Пентагону.

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