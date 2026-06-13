Блогер MrBeast стал обладателем уникального рекорда: на него подписался каждый 16-й житель Земли

Ранее блогер признавался, что вырос в маленьком и довольно бедном городе, где у него не было «золотого детства». Он рассказал, что его главным богатством стала одержимость собственным делом, которую он обнаружил у себя ещё в 11 лет, когда впервые открыл для себя YouTube.