Зарплата в 200 тысяч рублей: уфимцам предложили ряд заманчивых вакансий

Руководителю направления по монтажу и ремонту систем управления в «Башкирской генерирующей компании» готовы платить от 87 до 135 тысяч рублей. Монтажнику в «ОРГЭНЕРГОКАПИТАЛ» — от 100 до 130 тысяч рублей. Региональный менеджер по оптовым продажам в «ЮРАЛ» может заработать до 100 тысяч рублей.